В Петергофе задержали ранее судимого угонщика

Мужчина пытался скрыться, но у него ничего не вышло – сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого.

Об этом стало известно 18 ноября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Лен.области». В сообщении сказано, что полицейские преследовали предполагаемого угонщика «Мерседес» в воскресенье в Петергофе. Мужчина пытался улизнуть и даже в какой-то момент покинул салон машины и побежал, но его удалось догнать. Сотрудники Росгвардии задержали подозреваемого в преступлении и передали его в руки сотрудникам ГИБДД. Им предстоит разобраться в обстоятельствах инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полицейские задержали группу серийных угонщиков, орудовавших в Петербурге. Злоумышленники действовали с 11 по 16 ноября. За указанный период они совершили пять краж в Кировском, Невском, Пушкинском и Петродворцовом районах Петербурга.