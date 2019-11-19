В Канаде при столкновении двух автомобилей с лосем погиб ребенок

В канадской провинции Квебек на 150 километре трассы к северо-западу от Монреаля произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок.

Автомобиль сбил лося, выбежавшего на дорогу. От удара о машину лось отлетел на встречную полосу и столкнулся с другой иномаркой, в которой находились двое взрослых и трое детей.

Один ребенок погиб, еще одного госпитализировали с травмами. Взрослые получили небольшие травмы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Канада с 2021 года введет запрет одноразового пластика. Он может коснуться пластмассовых вилок и ложек, стаканчиков, трубочек и так далее.