Полиция прикрыла подпольное казино на севере Петербурга

Казино запрещены на территории России с 2009 года. Фото: Pixabay

Казино запрещены на территории России с 2009 года. Фото: Pixabay

В Приморском районе Петербурга правоохранители изъяли игровое оборудование и задержали организаторов подпольного казино на проспекте Королева, сообщили в главке МВД по городу.

Полицией был выявлен факт нелегального проведения азартных игр в нежилом помещении в доме №21 по проспекту Королева. Из нелегального казино были изъяты 17 системных блоков, 16 мониторов, 16 клавиатур и другое оборудование, необходимое для проведения азартных игр.

Правоохранители задержали 26-летнюю женщину и 22-летнего мужчину, прибывших в Россию из страны ближнего зарубежья, и установили их причастность к организации казино. Оба уже признались в содеянном.

Возбуждено уголовное дело по статье уголовного кодекса «Незаконные организация и проведение азартных игр».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Будапештской прикрыли нелегальное казино.