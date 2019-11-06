На Будапештской прикрыли нелегальное казино

Казино запрещены на территории России с 2009 года. Фото: Pixabay

Казино запрещены на территории России с 2009 года. Фото: Pixabay

Прокуратура пресекла деятельность нелегального нелегального казино в одном из домов по улице Будапештской во Фрунзенском районе Петербурга.

Как сообщили в прокуратуре Петербурга, из помещения на улице Будапештской правоохранителями было изъято 39 игровых автоматов, с использованием которых проводились азартные игры.

Следственный орган возбудил уголовное дело по статье УК РФ «Организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой».

Правоохранители изобличили организаторов преступления — 38-летнюю россиянку и 24-летнего гражданина Узбекистана. Расследование дела продолжается под контролем районной прокуратуры.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что подпольное казино прикрыли в квартире в Кировском районе.