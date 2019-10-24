Подпольное казино прикрыли в квартире в Кировском районе

Игровые автоматы в квартире. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Игровые автоматы в квартире. Фото: ГУ МВД по Петербургу

Правоохранители провели обыски в одной из квартир в Кировском районе Петербурга, в результате которых были изъяты 14 игровых автоматов.

Как сообщили gazeta.spb.ru в главке МВД по Петербургу, сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность нелегального игорного заведения в одной из квартир жилого дома 14 по проспекту Маршала Казакова. В квартире находились 14 игровых автоматов, они были изъяты.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконная организация и проведения азартных игр. Установлена причастность двоих граждан к организации подпольного казино.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе закрыли два подпольных казино. Все игровые автоматы были изъяты, а владельцев игорных заведений ждет суд.