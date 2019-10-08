В Гатчинском районе закрыли два подпольных казино

В Гатчинском районе закрыли два подпольных казино
Владельцев казино накажут. Фото: https://pixabay.com/

Все игровые автоматы были изъяты, а владельцев игорных заведений ждет суд.

Об этом стало известно 8 октября. Обо всем сообщает Следственное управление СК РФ по Ленинградской области. Два подпольных казино обнаружили в Гатчинском районе – одно из них находилось на улице Кольцова, а другое в Клубном переулке.

В общей сложности из подпольных казино вынесли 28 игровых автоматов. Также сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело в отношении 34-летней женщины и 28-летнего мужчины. Им предстоит ответить перед судом за организацию и проведение азартных игр. Сейчас Следственный комитет также пытается понять, кто сдавал предприимчивым предпринимателям помещения.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что на проспекте Королева прикрыли незаконное казино. В жилом доме мужчина и женщина открыли казино, где в качестве игровых автоматов злоумышленники использовали компьютеры в количестве двадцати восьми штук.

Гатчинский район ленинградская область СК РФ
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