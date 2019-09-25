На проспекте Королева прикрыли незаконное казино

Мужчина и женщина устроили казино в одном из домов на проспекте Королева в Санкт-Петербурге. В качестве игровых автоматов использовали 28 компьютеров.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и области, двое жителей города, мужчина и женщина 36 и 27 лет соответственно, совместно организовали незаконную игорную деятельность. В жилом доме ими было открыто казино, где в качестве игровых автоматов злоумышленники использовали компьютеры в количестве двадцати восьми штук. На технике было установлено программное обеспечение с вшитыми слот-играми.

В отношении преступников возбуждено уголовное дело. На данный момент оба находятся под подпиской о невыезде.

Напоминаем, что ранее GazetaSPb сообщала об организации незаконного казино в Ленобласти, в городе Отрадное Кировского района.