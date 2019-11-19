В Петербурге мать случайно отравила двухлетнего сына таблетками

В Московском районе Петербурга в тяжелом состоянии госпитализировали мальчика 2017 года рождения. Он отравился лекарственными препаратами.

Ребенка увезли на скорой из дома на улице Пилотов вечером 18 ноября, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

По предварительным данным, он выпил не те таблетки. Мать мальчика думала, что дает сыну лекарства от аллергии, но перепутала препараты. Что именно выпил ребенок, не уточняется.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Проводится проверка.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гатчинском районе Ленобласти госпитализировали трехлетнего ребенка. Мальчик отравился медикаментозными препаратами сильного седативного и противосудорожного действия. В больнице ему сделали промывание желудка и оставили под наблюдением врачей.