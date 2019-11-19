Петербургские ГУПы могут реорганизовать после инвентаризации

Петербургские ГУПы могут реорганизовать после инвентаризации
Инвентаризация ГУПов по планам завершится до конца 2019 года. Фото: pixabay.com

Государственные унитарные предприятия (ГУП) Петербурга проходят инвентаризацию. Часть из них по итогам могут реорганизовать.

После анализа финансового состояния ГУПов власти рассматривают реорганизацию 17 из них в акционерные общества, еще 15 — в госучреждения, пишет «Коммерсантъ».

Помимо этого, вероятно включение ГУПов в программу приватизации.

Какие именно предприятия планируют реорганизовать, пока неизвестно. Цель инициативы — повысить прозрачность деятельности ГУПов. При этом, как отмечают аналитики, влияние государства на экономику в результате реорганизации не изменится.

Всего в Петербурге 37 ГУПов, четыре из них работают в сфере ЖКХ, пять — в банном хозяйстве и сфере ритуальных услуг, три — в транспортной отрасли, четыре — в садово-парковом хозяйстве, четыре — в сфере дорожного обслуживания, три — в отрасли водоснабжения и теплоснабжения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инвентаризация ГУПов завершится до конца 2019 года.

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