Петербургские ГУПы могут реорганизовать после инвентаризации

Государственные унитарные предприятия (ГУП) Петербурга проходят инвентаризацию. Часть из них по итогам могут реорганизовать.
После анализа финансового состояния ГУПов власти рассматривают реорганизацию 17 из них в акционерные общества, еще 15 — в госучреждения, пишет «Коммерсантъ».
Помимо этого, вероятно включение ГУПов в программу приватизации.
Какие именно предприятия планируют реорганизовать, пока неизвестно. Цель инициативы — повысить прозрачность деятельности ГУПов. При этом, как отмечают аналитики, влияние государства на экономику в результате реорганизации не изменится.
Всего в Петербурге 37 ГУПов, четыре из них работают в сфере ЖКХ, пять — в банном хозяйстве и сфере ритуальных услуг, три — в транспортной отрасли, четыре — в садово-парковом хозяйстве, четыре — в сфере дорожного обслуживания, три — в отрасли водоснабжения и теплоснабжения.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что инвентаризация ГУПов завершится до конца 2019 года.