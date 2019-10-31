В Петербурге проведут инвентаризацию ГУПов

Евгений Елин отметил, что после завершения инвентаризации в отношении некоторых предприятий будет рассматриваться вопрос "о целесообразности продолжения деятельности". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

Евгений Елин отметил, что после завершения инвентаризации в отношении некоторых предприятий будет рассматриваться вопрос "о целесообразности продолжения деятельности". Фото: Администрация Санкт-Петербурга

УФАС по Санкт-Петербург совместно со специальной рабочей группой займется инвентаризацией государственных унитарных предприятий (ГУПов).

О том, что петербургское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) займется инвентаризацией ГУПов рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин. Рабочая группа, которая окажет содействие УФАС, будет сформирована в течение 14 дней.

До конца года будут рассмотрены все ГУПы, после чего произведут оценку необходимости их реорганизации. Предприятия должны будут предоставить документацию по финансовым источникам и порядку реорганизации.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что вице-губернатор Эдуард Батанов заявил о возможности ГУП «Пассажиравтотранс» стать акционерным обществом. Это произойдет не раньше 2025 года.