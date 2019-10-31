К 2025 году ГУП «Пассажиравтотранс» может стать акционерным обществом

Изменение статуса "Пассажиравтотранса" планируется через пять лет. Фото: Baltphoto

Изменение статуса "Пассажиравтотранса" планируется через пять лет. Фото: Baltphoto

Городское предприятие «Пассажиравтотранс» через пять лет может cтать акционерным обществом и оказаться в частном владении.

О вероятности коммерциализации государственного перевозчика рассказал вице-премьер Северной столицы Эдуард Батанов «Фонтанке». По словам Батанова, независимо от изменений пассажиропотока в ходе транспортной реформы, рыночная доля «Пассажиравтотранса» будет не больше 40%.

Отметим, что градоначальник Александр Беглов рассказал о новом подходе к проведению транспортной реформы, запланированной на лето следующего года. По мнению губернатора, возможно осуществление работы с коммерческими перевозчиками по регулируемым и нерегулируемым тарифам.

Напоминаем, что ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что в Смольном озвучили предложение на какое-то время оставить маршрутки после проведения транспортной реформы.