В Кронштадте ликвидировали незаконную свалку

В Кронштадте ликвидировали незаконную свалку
Свалка в Кронштадте. Фото: Прокуратура Петербурга

В Кронштадтском районе Петербурга ликвидировали незаконную свалку. Мусорные завалы находились вдоль Цитадельского шоссе.

Мешки с бытовым мусором и лом металла обнаружила прокуратура Кронштадтского района в ходе мониторинга состояния территории района.

«Данный мусор находился вне специально оборудованных мест для хранения отходов», — сообщили в пресс-службе Прокуратуры Петербурга.

В администрацию Кронштадтского района по результатам проверки было внесено представление с требованием устранить нарушения природоохранного законодательства.

Меры приняты. Незаконная свалка ликвидирована. Мусор с Цитадельского шоссе вывезен.

Незаконная свалка в Кронштадтском районе. Фото: Прокуратура Петербурга

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что незаконную свалку обнаружили близ улицы Народной в Невском районе Петербурга.

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В Кронштадте ликвидировали незаконную свалку