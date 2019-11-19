Санавиация помогла четырем пациентам из Ленобласти за сутки

За один день сотрудники Национальной службы санитарной авиации оказали медицинскую помощь четырем жителям Ленинградской области.

Как сообщили в группе «Национальная Служба Санитарной Авиации» в соцсети «ВКонтакте», первые два вылета санитары на вертолетах совершили в город Тихвин, где медицинская помощь понадобилась двоим пациентам, перенесшим инсульт.

Затем в городе Кириши был транспортирован пациент, страдающий анаэробной неклостридиальной инфекцией. Еще один пациент с ишемической болезнью сердца был перевезен из города Кингисепп. Его доставили на вертолете в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что вертолет санавиации трижды вылетал за пациентами в Ленобласть.