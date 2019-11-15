Вертолет санавиации трижды вылетал за пациентами в Ленобласть

Национальная служба санитарной авиации за сутки выполнила три вылета за пациентами в Ленинградской области.

Как сообщается в группе «Национальная Служба Санитарной Авиации» в соцсети «ВКонтакте», первый вылет в среду, 13 ноября, вертолет санавиации совершил в город Тихвин, откуда был транспортирован пациент с язвенной болезнью кишки. Его доставили в Ленинградскую областную клиническую больницу.

Второй вылет воздушные санитары совершили в Выборг, где медицинская помощь потребовалась больному с политравмой.

Также в Киришах медики доставили пациентку, которая перенесла кесарево сечение. Ее состояние оценивалось как тяжелое.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Санавиация за день трижды вылетала в Ленобласть за пострадавшими.