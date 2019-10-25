Санавиация за день трижды вылетала в Ленобласть за пострадавшими

Санавиация за день трижды вылетала в Ленобласть за пострадавшими
Служба санавиации. Фото: vk.com/san.aviacia

Воздушная скорая помощь помогла троим пациентам из Ленинградской области 23 октября, сообщается в группе «Национальная служба санитарной авиации» в соцсети «ВКонтакте».

Первый вылет национальной службы санитарной авиации был в город Тосно Ленобласти. Там медики оказали помощь больному с сепсисом. Из того же города санитары транспортировали пациента с инфарктом миокарда в медучреждение Всеволожска.

Последний вылет был в город Луга, откуда сотрудники санавиации перевезли больного с тем же инфарктом миокарда в больницу в Гатчине.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в начале октября санавиация госпитализировала трех жителей Ленобласти за сутки.

За прошедшие сутки сотрудники Национальной службы санитарной авиации совершили три вылета в Ленобласти. В одном из них был перевезен ребенок.

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Санавиация за день трижды вылетала в Ленобласть за пострадавшими
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