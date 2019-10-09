Санавиация госпитализировала трех жителей Ленобласти за один день

Санавиация госпитализировала трех жителей Ленобласти за один день
Все вылеты были совершены 8 октября. Фото: vk.com/san.aviacia

За прошедшие сутки сотрудники Национальной службы санитарной авиации совершили три вылета в Ленобласти. В одном из них был перевезен ребенок.

Во вторник, 8 октября, самолет санавиации прибыл на помощь к трем жителям, которым потребовалась срочная госпитализация. Первый инцидент произошел в городе Кириши. Оттуда вертолет доставил в петербургскую больницу маленького ребенка, страдающего от заболевания крови.

Как сообщили в группе санавиации «ВКонтакте», второго пациента доставили из Светлогорска в областную клиническую больницу. Житель с сахарным диабетом находился в тяжелом состоянии.

Третий вылет совершили в Пикалево. Оттуда госпитализировали пациента с многочисленными травмами.

Ранее в GazetaSPb сообщали о ДТП на КАД. К месту происшествия прибыли реанимация и санавиация.

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