Офицера ФСБ избили в кафе в центре Москвы

В центре Москвы неизвестные напали на офицера Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ, после чего скрылись на черной иномарке.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел ночью 17 ноября возле кафе на Пречистенской набережной. Неизвестные избили капитана и скрылись с места происшествия на черном автомобиле. Сотрудника спецслужбы госпитализировали медучреждение. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

По данным РЕН ТВ, у офицера ФСБ завязался конфликт с посетителями бара, после чего они набросились на капитана. После они продолжили драку на улице, где один из нападавших «нокаутировал» правоохранителя.

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