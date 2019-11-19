Офицера ФСБ избили в кафе в центре Москвы

Офицера ФСБ избили в кафе в центре Москвы
Полицейские разыскивают злоумышленников. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В центре Москвы неизвестные напали на офицера Центра специального назначения (ЦСН) ФСБ, после чего скрылись на черной иномарке.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел ночью 17 ноября возле кафе на Пречистенской набережной. Неизвестные избили капитана и скрылись с места происшествия на черном автомобиле. Сотрудника спецслужбы госпитализировали медучреждение. Врачи диагностировали черепно-мозговую травму.

По данным РЕН ТВ, у офицера ФСБ завязался конфликт с посетителями бара, после чего они набросились на капитана. После они продолжили драку на улице, где один из нападавших «нокаутировал» правоохранителя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга вынес приговор по делу об избиении сотрудников скорой помощи.

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Офицера ФСБ избили в кафе в центре Москвы
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