Михаил Боярский опроверг свой уход со сцены

Актёр театра и кино Михаил Боярский назвал слухами информацию СМИ о своем уходе со сцены после юбилея.

«Это слухи», — сказал он, сообщает РИА «Новости».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Боярский заявил, что собирается уйти со сцены. Сообщалось, что актер больше не хочет изображать «молодого дурачка».

Также СМИ писали, что в эфире программы «Ты не поверишь», Боярский отозвался о себе как о старом и немощном человеке, который не обходится без поддержки медсестер. По его словам, он больше не хочет пересиливать себя и изображать «молодого дурачка, который петухом ходит».

Отметим, что актеру 26 декабря исполняется 70 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что актёра театра и кино Михаила Боярского оштрафовали за парковку на встречной полосе на Невском проспекте.