В Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»

Полиция нашла в Москве редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову. Девушка пропала два дня назад.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

Жизни Игнатовой ничего не угрожает, пишет ТАСС. Подробности произошедшего и точное местонахождение девушки не уточняются.

Напомним, Маргарита Игнатова утром 17 ноября ушла в церковь и не вернулась. Журналистка не вышла на работу в понедельник, не отвечала на звонки и сообщения. Мать Игнатовой рассказала, что девушка ушла из дома без денег, документов и телефона.

По факту исчезновения следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пропал 12-летний мальчик. Он исчез после ссоры с учителем. Преподаватель отчитала мальчика за плохие оценки.