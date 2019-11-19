В Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»

В Москве нашли пропавшего редактора &#171;Интерфакса&#187;
Полиция нашла пропавшую журналистку. Фото: Baltphoto/Александр Почуев

Полиция нашла в Москве редактора информационного агентства «Интерфакс» Маргариту Игнатову. Девушка пропала два дня назад.

«Сотрудниками столичной полиции установлено местонахождение без вести пропавшей работницы одного из российских СМИ», — сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по Москве.

Жизни Игнатовой ничего не угрожает, пишет ТАСС. Подробности произошедшего и точное местонахождение девушки не уточняются.

Напомним, Маргарита Игнатова утром 17 ноября ушла в церковь и не вернулась. Журналистка не вышла на работу в понедельник, не отвечала на звонки и сообщения. Мать Игнатовой рассказала, что девушка ушла из дома без денег, документов и телефона.

По факту исчезновения следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «убийство».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пропал 12-летний мальчик. Он исчез после ссоры с учителем. Преподаватель отчитала мальчика за плохие оценки.

журналистка москва полиция пропал человек
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Во дворе Интендантских складов открылся парк
В Петербурге названы самые высокооплачиваемые массовые профессии
Житель Петербурга зарезал мужчину на почве ревности
В Москве нашли пропавшего редактора «Интерфакса»
Рабочий ИКЕА умер прямо на заводе в Тихвине
Защита рассказала о влиянии фазы Луны на обвиняемого в убийстве аспирантки ...
Беглов: проезд по «Подорожнику» подорожает на два рубля
Буйный петербуржец разбил лобовое стекло чужого автомобиля