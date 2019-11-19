Житель Петербурга попытался принести в суд спрятанные в носках нож и электрошокер

При дальнейшем осмотре обнаружились еще пилка и штопор-открывашка. Фото: Baltphoto

При дальнейшем осмотре обнаружились еще пилка и штопор-открывашка. Фото: Baltphoto

Житель Петербурга пытался пройти в здание суда, спрятав в одежде целый арсенал запрещенных предметов. Попытка проноса холодного оружия закончилась для мужчины привлечением к административной ответственности и вызовом полиции.

Местному жителю, явившемуся в Третий Кассационный суд общей юрисдикции на улице Садовая, перед осмотром на первом посту было предложено выложить имеющиеся металлические предметы. Мужчина категорическим тоном заявил, что таких не имеет. Однако в ходе осмотра ручным металлообнаружителем судебные приставы по ОУПДС выяснили, что гражданин «немного» слукавил. В его носках были припрятаны нож и электрошокер, сообщает пресс-служба УФССП России по Петербургу.

При дальнейшем осмотре обнаружились еще пилка и штопор-открывашка. Раскрыть свой умысел мужчина наотрез отказался.

В отношении нарушителя был составлен протокол об административном правонарушении по ч.2 ст.17.3 КоАП РФ (Неисполнение законного распоряжения судебного пристава по ОУПДС о прекращении действий, нарушающих установленные в суде правила).

После гражданин был передан сотрудникам полиции. Всего с начала деятельности Третьего Кассационного суда (октябрь 2019г) судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности общих судов было выявлено более 30 запрещенных к проносу в здание суда предметов, в основном – ножи и газовые баллончики.

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