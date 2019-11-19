Защита Соколова подтвердила попытку суицида

Адвокат Александр Почуев заявил, что его подзащитный историк Олег Соколов пытался покончить собой. Сейчас безопасности обвиняемого ничего не угрожает.

По словам Почуева, инцидент произошел в процессе конвоирования между следственными действиями. Попытка Соколова навредить себе была мгновенно пресечена конвоем полиции.

«Исключение возможности суицида и физическая безопасность была полностью обеспечена следствием и полицией, по ходатайству защитников», — сообщил адвокат.

Сейчас Соколов, как утверждает защита, находится в шоковом состоянии и не хочет ни с кем общаться.

Напомним, Олега Соколова обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ, с которой он состоял в отношениях. Историка задержали утром 9 ноября на набережной реки Мойки. С собой у него был рюкзак, в котором лежали женские руки и травматический пистолет. В ходе обысков на квартире у Соколова нашли обезглавленное тело девушки. По версии следствия, аспирантка была убита из малокалиберного оружия. После смерти её тело расчленили и частично утопили в реке.

Решением суда Соколов пробудет под арестом до 8 января 2020 года.