Каршеринг YouDrive пополняет автопарк. В Петербурге появится 500 Nissan Qashqai

Каршеринг YouDrive пополняет автопарк. В Петербурге появится 500 Nissan Qashqai
В июне 2019 в парке в Петербурге появились первые Nissan Qashqai. Фото: Nissan

В ноябре Nissan передал 500 автомобилей Nissan Qashqai в парк каршеринга YouDrive в Петербурге.

В 2017 году YouDrive одними из первых закупили Nissan X-Trail для эксплуатации в Сочи, а в июне 2019 в парке в Петербурге появились первые Nissan Qashqai.

«Nissan Qashqai уже многие годы является нашим бестселлером на российском рынке. В этом году автомобиль значительно обновился, прежде всего, с точки зрения техники. Он стал комфортнее, безопаснее и ярче, но при этом сохранил свои узнаваемые черты. Обновленный Nissan Qashqai прекрасно подходит для эксплуатации в парках наших партнеров – каршеринговых компаний», — рассказал Андрей Акифьев, управляющий директор Nissan в России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что компания Nissan объявила о запуске производства нового Qashqai на заводе в Петербурге.

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