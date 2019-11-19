На Наличной ДТП с каршерингом остановило движение трамваев

Вечером 19 ноября на Наличной улице произошло ДТП с участием Nissan Qashqai и каршерингового Renault Kapture.
По словам очевидце, водители не поделили дорогу прямо на трамвайных путях. В результате ДТП путь для трамваев оказался заблокирован.
Как сообщили свидетели произошедшего, автомобили столкнулись во время поворота.
«На Наличной водители Каршеринга и Кашкая, разворачиваясь, решили познакомиться. Трамваи стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на набережной Обводного канала в сторону Лиговского проспекта произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.