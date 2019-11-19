На Наличной ДТП с каршерингом остановило движение трамваев

На Наличной ДТП с каршерингом остановило движение трамваев
Место ДТП. Фото:vk.com/spb_today

Вечером 19 ноября на Наличной улице произошло ДТП с участием Nissan Qashqai и каршерингового Renault Kapture.

По словам очевидце, водители не поделили дорогу прямо на трамвайных путях. В результате ДТП путь для трамваев оказался заблокирован.

Как сообщили свидетели произошедшего, автомобили столкнулись во время поворота.

«На Наличной водители Каршеринга и Кашкая, разворачиваясь, решили познакомиться. Трамваи стоят», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на набережной Обводного канала в сторону Лиговского проспекта произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.

авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, что «Зенит» интересуется тренером сборной Швеции Андерссоном
Петербуржцы выбрали самый чистый район города
Санавиация спасла жизнь младенцу из Тосно
На Наличной ДТП с каршерингом остановило движение трамваев
В Росконтроле посоветовали лучшую докторскую колбасу
В Гатчине мужчине открыл свиноводческую ферму во дворе дома
Защита сестер Хачатурян попросила, чтобы дело рассматривал суд присяжных
Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть гриппом и ОРВИ