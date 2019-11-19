Санавиация спасла жизнь младенцу из Тосно

Санавиация спасла жизнь младенцу из Тосно
Фото: https://vk.com/san.aviacia

У маленького ребенка диагностировали острую кишечную инфекцию.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Национальная служба санитарной авиации». В тексте сказано, что перевозить младенца по воздуху пришлось в понедельник – он страдал от острой кишечной инфекции и ему потребовалась срочная помощь врачей из Тосно. Малыш сейчас находится под наблюдением врачей, о его состоянии ничего не сообщается – остается надеется, что он будет в полном порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что санавиация помогла четырем пациентам из Ленобласти за сутки. Первые два вылета санитары на вертолетах совершили в город Тихвин, третий в Кириши, а четвертый в Кингисепп.

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