Санавиация спасла жизнь младенцу из Тосно

У маленького ребенка диагностировали острую кишечную инфекцию.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем рассказали в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Национальная служба санитарной авиации». В тексте сказано, что перевозить младенца по воздуху пришлось в понедельник – он страдал от острой кишечной инфекции и ему потребовалась срочная помощь врачей из Тосно. Малыш сейчас находится под наблюдением врачей, о его состоянии ничего не сообщается – остается надеется, что он будет в полном порядке.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что санавиация помогла четырем пациентам из Ленобласти за сутки. Первые два вылета санитары на вертолетах совершили в город Тихвин, третий в Кириши, а четвертый в Кингисепп.