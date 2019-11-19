Неосторожный таксист довел до слез девушку на Обуховской обороны

Неосторожный таксист довел до слез девушку на Обуховской обороны
Фото: https://vk.com/spb_today

Два автомобиля столкнулись – «Мазда», за рулем которой сидела петербурженка, выглядит помятой.

Все случилось сегодня вечером, 19 ноября. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Люди пишут, что машина «Яндекс.такси» и «Мазда» столкнулись на проспекте Обуховской обороны. По предварительным данным, во всем виноват таксист, который решил повернуть, не глядя по сторонам. Водительница «Мазды», увидев повреждения автомобиля, не смогла сдержать слез. Пострадал ли хоть один человек – не уточняется.

«Не плачь девчонка, вся жизнь впереди. Самое главное — ты жива»,

— подбадривает один из комментаторов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Сосновом Бору в ДТП пострадала пенсионерка. Пожилая женщина угодила в реанимацию с серьезными травмами.

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