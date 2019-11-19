Пригожин раскритиковал российских артистов, которые ездят в Латвию

Пригожин раскритиковал российских артистов, которые ездят в Латвию
Иосиф Пригожин. Фото: Instagram prigozhin_iosif

Продюсер не понимает, зачем ехать туда, где россиянам не рады.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает «Sputnik Латвия». Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что российские артисты, которые ездят в Латвию, поступают неправильно. Он убежден, что должна быть солидарность с теми, кого туда не пускают. Также Пригожин не понимает, почему все так часто «мотаются в Юрмалу», как будто там «медом намазано».

«То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем»,

— отметил шоумен, заявив, что многие покупают там недвижимость.

Напоминаем, что Пригожину и его жене Валерии запретили въезд в Латвию еще пять лет назад. Супруги пытались разобраться в инциденте, но власти страны оказались непреклонны. Позже в список попал Григорий Лепс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родные Анастасии Заворотнюк отказались от помощи Пригожина.

Иосиф пригожин латвия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Неравнодушные россияне собирают деньги для помощи Соколову
Число россиян, отправляющих за границу на каникулах, возросло
Экс-арбитр ФИФА раскритиковал Дзюбу
Пригожин раскритиковал российских артистов, которые ездят в Латвию
Сборная России объявила состав на матч с Сан-Марино. Дзюба и Оздоев выйдут ...
Число россиян с просроченными кредитами растет
Хакеры украли данные пользователей через поддельную рекламу Макдоналдс
Медведев опроверг информацию об интересе «Зенита» к тренеру Швеции