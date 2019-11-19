Пригожин раскритиковал российских артистов, которые ездят в Латвию

Продюсер не понимает, зачем ехать туда, где россиянам не рады.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщает «Sputnik Латвия». Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин считает, что российские артисты, которые ездят в Латвию, поступают неправильно. Он убежден, что должна быть солидарность с теми, кого туда не пускают. Также Пригожин не понимает, почему все так часто «мотаются в Юрмалу», как будто там «медом намазано».

«То есть получается, что нас бьют по морде, а мы все туда лезем»,

— отметил шоумен, заявив, что многие покупают там недвижимость.

Напоминаем, что Пригожину и его жене Валерии запретили въезд в Латвию еще пять лет назад. Супруги пытались разобраться в инциденте, но власти страны оказались непреклонны. Позже в список попал Григорий Лепс.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что родные Анастасии Заворотнюк отказались от помощи Пригожина.