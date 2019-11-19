Число россиян, отправляющих за границу на каникулах, возросло

Спрос на новогодние туры значительно вырос – на некоторые направления удалось продать на 50% больше путевок, чем в 2018 году.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем сообщают РИА Новости, ссылаясь на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе. Она отметила, что россияне довольно часто интересуются возможностью улететь из страны на время новогодних праздников. Спрос на некоторые путевки вырос на 50%.

Ломидзе отметила, что в 2018 году людей было сложно мотивировать даже акциями при раннем бронировании – люди до последнего не могли определиться, ехать или нет. В этом году путевки разбирают уже сейчас, в ноябре.

В АТОР перечислили наиболее популярные направления для путешествий: Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Турция, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Индонезия и Малайзия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что литовцы признались, что едут по электронным визам в Петербург ради секс-туризма.