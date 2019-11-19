В Канаде черную корову оценили в 106 тыс. долларов

Сделку признали одной из самых крупных – компании никогда не удалось продать так дорого крупный рогатый скот.

Аукцион состоялся в городе Летбридж провинции Альберта, сообщает телеканал CTV. Черную корову за 106 тысяч долларов приобрела канадская компания по разведению крупного рогатого скота U2 Ranch. Покупатель отметил, что корова действительно является уникальной, поэтому за нее так ожесточенно боролись. В чем состоит необычность скота – не уточняется.

Мужчина не ожидал, что цена настолько сильно взлетит. Черную корову хотели купить фермеры из Америки, Мексики и Канады, но повезло только одному. Сделка стала одной из самых крупных – ее признали рекордной.

Еще одну корову на аукционе смогли продать за 38 тысяч долларов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на московском аукционе картина Марка Шагала ушла за 10 млн рублей. Стартовая цена произведения, созданного художником в 1926 году, составляла 1 рубль.