На московском аукционе картина Марка Шагала ушла за 10 млн рублей

На торгах, организованных московским аукционным домом «Литфонд», картину художника Марка Шагала «Колокольня собора в Шамбон-сюр-Лак» продали за 10 миллионов рублей.

Картина получила сертификат, подтверждающий её подлинность, от Комитета Марка Шагала. Стартовая цена произведения, созданного художником в 1926 году, составляла 1 рубль. Отмечается, что организаторы аукциона принимали заочные ставки до фактического начала торгов.

Британский журналист Джонатан Уилсон в книге «Марк Шагал» рассказывает, что Шагал работал над «Колокольней» во время создания иллюстраций к басням Лафонтена.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Государственном Эрмитаже прошло торжественное открытие выставки картины кисти Сандро Боттичелли «Мадонна делла Лоджия». Работа художника эпохи Возрождения постоянно хранится в галерее Уффици.