Экс-супруга Кержакова верит, что Тарасов мог бить Бузова

Тюльпанова заявила, что певица говорила о жестокости футболиста, но просила не распространять информацию.

Об этом стало известно сегодня, 19 ноября. Обо всем Милана Тюльпанова, бывшая жена Александра Кержакова, рассказала «Собеседнику». Девушка заявила, что верит Ольге Бузовой, которая пожаловалась на рукоприкладство Дмитрий Тарасова. Тюльпанова помнит, как телеведущая в кругу друзей обсуждала избиения, но очень просила, чтобы это «не выходило за рамки взаимоотношений».

«Я Дмитрия лично не знаю, но мне кажется, что он очень похож на моего бывшего мужа»,

— поделилась девушка.

Напоминаем, что футболист пошутил о том, что может ударить свою нынешнюю супругу Анастасию Костенко, если она провинится. Тарасова осудили за насилие, а он заявил, что люди не понимают юмора. После Бузова, комментируя слова экс-мужа, отметила, что он поднимал на нее руку. Сам футболист все отрицает и ждет доказательств.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милана Тюльпанова вновь намерена судиться с Кержаковым из-за сына.