Милана Тюльпанова вновь намерена судиться с Кержаковым из-за сына

Милана Тюльпанова вновь намерена судиться с Кержаковым из-за сына
Тюльпанова хочет снять ограничение выезда за границу для сына, но для этого требуется согласие обоих родителей. Фото: @milana_tulpanova/ Instagram

Телеведущая Милана Тюльпанова хочет вывезти сына на курорт, но не может этого сделать из-за ограничений, которые наложил суд.

Тюльпанова в очередной раз подала в суд на бывшего супруга, игрока петербургского «Зенита» Александра Кержакова. Об этом сообщила объединенная пресс-служба городских судов.

Судебное разбирательство связано с тем, что Тюльпанова хочет снять ограничение выезда за границу для сына, но для этого требуется согласие обоих родителей.

Кержаков согласен подписать все необходимые документы только в том случае, если его экс-супруга разрешит ему три раза в неделю встречаться с ребенком, также он требует брать ребенка в двухнедельный отпуск раз в год.

Однако Тюльпанова не соглашается на это. Теперь она пытается снять ограничение, которого ранее добилась сама.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Кержаков задолжал Тюльпановой около 600 тысяч рублей по алиментам. Многотысячный долг перед бывшей возлюбленной накопился с октября 2018 года.

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