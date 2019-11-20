В Нидерландах на пароме в холодильной камере нашли 25 нелегалов

В Нидерландах на пароме в холодильной камере нашли 25 нелегалов
В холодильной камере находились 25 или 26 человек. Фото: pixabay

Два десятка нелегальных мигрантов были обнаружены на пароме, который плыл из Нидерландов в Великобританию. Они находились в холодильной камере грузовика.

Как сообщает Dutch News, в грузовике находились 25 человек. После того, как нелегальные мигранты были замечены в рефрижераторе, паром вернулся в пункт отправления, где людям оказывают медицинскую помощь из-за переохлаждения. Издание не уточняет, какой национальности были обнаруженные нелегалы.

По данным издания AD.nl, в холодильной камере находились 26 человек, среди которых один ребенок. Все живы. Известно, что водителя большегруза уже задержали. Все обстоятельства устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобритании установлены личности 39 погибших в грузовике вьетнамцев. Они скончались в холодильной камере. Изначально были предположения, что все погибшие родом из Китая, однако позже оказалось, что все они были из Вьетнама.

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