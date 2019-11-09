В Великобритании установлены личности 39 погибших в грузовике вьетнамцев

Правоохранительные органы в Британии смогли установить имена 39 человек, найденных мертвыми в грузовике в городе Грейс, сообщает пресс-центр полиция графства Эссекс. Все они оказались гражданами Вьетнама.

По словам помощника начальника полиции Тима Смита, важнее всего для правоохранителей было установление имен погибших и оказание поддержки их близким. Всех родственников погибших проинформировали о случившемся. В скором времени британская сторона займется репатриацией тел.

Напомним, все произошло 23 октября на территории графства Эссекс. В прицепе грузовика были найдены 39 мертвых людей. Изначально были предположения, что все погибшие родом из Китая, однако позже оказалось, что все они были из Вьетнама.

По подозрению в гибели людей задержаны пять человек в Британии и восемь человек во Вьетнаме.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что задержаны подозреваемые по делу о грузовике с 39 трупами в Британии.