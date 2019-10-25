Задержаны подозреваемые по делу о грузовике с 39 трупами в Британии

Британская полиция задержала еще двоих подозреваемых в убийстве 39 человек, найденных 23 октября в прицепе фуры-рефрижератора в графстве Эссекс.

Как сообщает телеканал Sky News, в городе Уоррингтон задержаны двое местных жителей — мужчина и женщина в возрасте 38 лет. Их подозревают в незаконной перевозке людей и непредумышленном убийстве 39 человек.

Ранее также был задержан водитель фуры, в которой были обнаружены тела — 25-летний житель житель Северной Ирландии.

Тела были обнаружены полицией в грузовике, прибывшем в Англию, скорее всего, из Болгарии через портовый город Холихэд, куда прибывают паромы из Ирландии. Позже СМИ сообщали, что все тела принадлежат гражданам Китая.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Великобританию прибыл грузовик с 39 трупами.