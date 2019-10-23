В Великобританию прибыл грузовик с 39 трупами

Среди погибших есть как минимум один подросток. Их личности пока не установлены.

Об этом стало известно сегодня, 23 октября. Обо всем сообщает Sky News.

Страшную находку обнаружили в Великобритании в одном из городов графства Эссекс. Молодой ирландец въехал на территорию страны девятого октября – он пересек границу на грузовике. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили, что внутри находились трупы – почти 40 штук. Есть мнение, что тела могли принадлежать мигрантам из Болгарии. Что стало причиной их кончины – не уточняется. Сейчас устанавливаются личности погибших, а ирландца задержали. 25-летнего мужчину подозревают в убийстве.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржец обнаружил труп в очках, гуляя по Парголово. К месту происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. Труп находился рядом с церковью, на одном из заброшенных участков. На вид погибшему было порядка 40 лет.