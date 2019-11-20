Виновника ДТП с двумя погибшими под Гатчиной посадили почти на 4 года

Жителю Ленинградской области вынесли приговор по делу о смертельном ДТП под Гатчиной. Мужчина сбил трех пешеходов, двое из них скончались.

Как сообщает областная прокуратура, суд установил, что в декабре 2018 года мужчина 37-ми лет ехал на своем авто по трассе «Петербург — Псков». В Гатчинском районе в деревне Вайя он наехал на трех пешеходов на зебре, не сбросив скорость.

Мальчик в возрасте 5-ти лет и его бабушка скончались на месте. 18-летняя девушка получила тяжелые травмы.

Было возбуждено уголовное дело по факту дорожного происшествия. Водитель признан виновным. Его приговорили к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии. Также его лишили прав на 2,6 года и обязали выплатить 3,5 млн рублей в качестве моральной компенсации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сосновом Бору в ДТП пострадала пенсионерка.