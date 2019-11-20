Разбойник из парка Есенина получил условный срок

Невский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Алексея Павлова. Его обвиняют в разбойном нападении на женщину в парке имени Есенина.

Решением суда Павлову назначены три года условно со штрафом 15 тыс. рублей. Деньги будут взысканы в пользу государства. Свою вину он признал в полном объеме, сообщает прокуратура Петербурга.

Суд установил, что Павлов напал на женщину в парке имени Есенина. Целью его было материальное обогащение. Применив к ней насилие, неопасное для жизни и здоровья, он потребовал передать ему имущество. Для убедительности мужчина использовал неустановленное оружие.

Мужчине удалось похитить телефон, наушники, цепочку и крестик потерпевшей общей стоимостью более 11 тыс. рублей. Похищенным он распорядился по своему усмотрению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на набережной реки Фонтанки двое неизвестных избили и ограбили прохожего.