Роструд рассказал как продлить новогодние каникулы

Работники Федеральной службы по труду и занятости в преддверии праздников напомнили россиянам как можно продлить новогодние выходные.

На законных основаниях граждане имеют возможность присоединить к каникулам свой отпуск или его часть.

Россияне выйдут на выходные с 1 января по 8 января, но они могут и продлить отдых 9 января, если это было отмечено в графике отпусков и обговорено с работодателем, сообщили «Российской газете» в Роструде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что Роструд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздники.