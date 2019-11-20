Роструд рассказал как продлить новогодние каникулы

Роструд рассказал как продлить новогодние каникулы
Согласно Трудовому кодексу работник имеет право на отпуск после шести месяцев непрерывной работы.Фото:pixabay.com

Работники Федеральной службы по труду и занятости в преддверии праздников напомнили россиянам как можно продлить новогодние выходные.

На законных основаниях граждане имеют возможность присоединить к каникулам свой отпуск или его часть.

Россияне выйдут на выходные с 1 января по 8 января, но они могут и продлить отдых 9 января, если это было отмечено в графике отпусков и обговорено с работодателем, сообщили «Российской газете» в Роструде.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о том, что Роструд рассказал, как должна оплачиваться работа в праздники.

новый год отпуск праздник роструд
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге нашли площадку для продажи запчастей угнанных авто
Иммунолог рассказал о том, как зимой компенсировать недостаток солнца
К ДТП на перекрестке Кузнецова и Ленинского приехала реанимация
Прокуратура обнаружила нарушения на заводе в Сестрорецке
Собчак возглавила рейтинг самых богатых Instagram-блогеров по версии Forbes
Автобус разбился в ДТП на Полярников
В центре Петербурга откроется рождественская ярмарка
Эстония требует от России вернуть «отнятые» территории