Эстония требует от России вернуть «отнятые» территории

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас заявил, что Россия должна вернуть Эстонии якобы захваченные эстонские земли.

Как сообщает РИА Новости, таким образом эстонский плитик ответил на слова директора Второго европейского департамента МИД России Сергея Беляева, который заявил о недействительности Тартусского договора от 1920 года. Пыллуаас отметил, что Эстонии не нужны чужие земли, республика хочет возращения только своих квадратных метров.

«Мы лишь хотим, чтобы наши вернулись. Россия аннексировала около пяти процентов территории Эстонии», — написал Пыллуаас на свой странице в Facebook.

Согласование по эстонско-российской границе, а также подписание пограничного договора состоялось в 2005 году. Однако, позднее Москва отозвала свою подпись после того, как эстонский парламент упомянул о Тартусскосм договоре.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Белоруссия намерена внести изменения в договор с Россией об охране границ.