Белоруссия намерена внести изменения в договор с Россией об охране границ

Договор о совместной охране границ между Россией и Белоруссией был заключен в 1995 году. Фото: pixabay.com

Договор о совместной охране границ между Россией и Белоруссией был заключен в 1995 году. Фото: pixabay.com

По мнению Минска, действующий договор о безопасности границ России и Блоруссии требует «актуализации и усиления» условий.

Как отметил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась, в Минске рассчитывают на взаимные усилия, направленные на модернизацию документа, который, в некоторой степени, потерял свою актуальность, пишет ТАСС.

Белорусская сторона стремится к улучшению согласованности действий обеих сторон. Отметим, что предложение Зася не направлено на ущемление российский интересов, скорее наоборот. Поправки должны способствовать снижению уровня проникновения на территорию РФ экстремистов, а также несанкционированного ввоза продуктов.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гражданка России провезла на территорию Белоруссии 100 килограмм наркотических веществ.