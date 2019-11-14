Белоруссия намерена внести изменения в договор с Россией об охране границ

По мнению Минска, действующий договор о безопасности границ России и Блоруссии требует «актуализации и усиления» условий.
Как отметил государственный секретарь белорусского Совета безопасности Станислав Зась, в Минске рассчитывают на взаимные усилия, направленные на модернизацию документа, который, в некоторой степени, потерял свою актуальность, пишет ТАСС.
Белорусская сторона стремится к улучшению согласованности действий обеих сторон. Отметим, что предложение Зася не направлено на ущемление российский интересов, скорее наоборот. Поправки должны способствовать снижению уровня проникновения на территорию РФ экстремистов, а также несанкционированного ввоза продуктов.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гражданка России провезла на территорию Белоруссии 100 килограмм наркотических веществ.