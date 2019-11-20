Под Воронежем у пьяного врача не получилось сделать рентген ребенку

В Воронежской области врач-рентгенолог явилась на работу в крайне нетрезвом состоянии. Жители города Семилуки привели в больницу ребенка со сломанной рукой, но снимок ему сделать так и не смогли.

Посетители больницы сняли состояние рентгенолога на видео и опубликовали его на YouTube. На кадрах видно, как врач сидит на кровати с закрытыми глазами и не реагирует на возмущения родителей ребенка.

Как сообщает «360», ссылаясь на слова главврача больницы Алексей Акульшина, женщину в тот же день уволили. Были вызваны правоохранители, они взяли с рентгенолога объяснительную, где врач указала причину инцидента — семейные обстоятельства.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России уволили врача-трансплантолога, проводившего уникальные операции младенцам.