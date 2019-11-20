Макаров рассказал мировым судьям, как правильно отвечать на вопросы о политрепрессиях в России

"Безусловно, нет!", - отреагировал Макаров на вопрос о присутствии политических репрессий в России. Фото: Baltphoto

"Безусловно, нет!", - отреагировал Макаров на вопрос о присутствии политических репрессий в России. Фото: Baltphoto

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров дал мастер-класс претендентам на должность мировых судей, объяснив, как правильно реагировать на вопросы о политических репрессиях.

Ликбез от парламентария состоялся в среду, 20 ноября, после того, как на заседании правительства Петербурга были избраны кандидатуры мировых судей: Алексей Водомеров, Лариса Симонова и Наталья Карасева. Своим выступлением председатель Законодательного собрания отреагировал на заявление коллеги, депутата Максима Резника.

Резник поинтересовался у судей, существуют ли в Российской Федерации политические репрессии. Однако услышать ответ не успел, поскольку первым ответил Вячеслав Макаров. «Безусловно, нет», — твердо заявил политик и посоветовал впредь реагировать только так.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты просят Макарова ускорить рассмотрение поправок в закон о митингах.