Макаров рассказал мировым судьям, как правильно отвечать на вопросы о политрепрессиях в России

Макаров рассказал мировым судьям, как правильно отвечать на вопросы о политрепрессиях в России
"Безусловно, нет!", - отреагировал Макаров на вопрос о присутствии политических репрессий в России. Фото: Baltphoto

Спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров дал мастер-класс претендентам на должность мировых судей, объяснив, как правильно реагировать на вопросы о политических репрессиях.

Ликбез от парламентария состоялся в среду, 20 ноября, после того, как на заседании правительства Петербурга были избраны кандидатуры мировых судей: Алексей Водомеров, Лариса Симонова и Наталья Карасева. Своим выступлением председатель Законодательного собрания отреагировал на заявление коллеги, депутата Максима Резника.

Резник поинтересовался у судей, существуют ли в Российской Федерации политические репрессии. Однако услышать ответ не успел, поскольку первым ответил Вячеслав Макаров. «Безусловно, нет», — твердо заявил политик и посоветовал впредь реагировать только так.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты просят Макарова ускорить рассмотрение поправок в закон о митингах.

вячеслав макаров заксобрание максим резник политические репрессии санкт-петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Пропавшую на Кубани девочку нашли избитой в выгребной яме
Полицейский рейд на овощебазу и рынок закончился задержанием 185 нелегалов
Макаров рассказал мировым судьям, как правильно отвечать на вопросы о ...
Нелегальный автосервис на Новорыбинской демонтируют
В центре Ростова-на-Дону мужчина взял в заложники супругу
Две женщины в Петербурге пытались украсть товары из гипермаркетов
Депутаты Петербурга одобрили поправки в проект бюджета на 2020 год
На КАД между Пулковским и Московским шоссе фура «сложилась» и ...