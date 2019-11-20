Нелегальный автосервис на Новорыбинской демонтируют

Нелегальный автосервис на Новорыбинской демонтируют
Работы по сносу начались 19 ноября. Фото:gov.spb.ru

Работы по сносу нелегального автосервиса продолжаются, теперь в них принимает участие тяжелая техника.

Работники комитета по контролю за имуществом Санкт-Петербурга начали работы по сносу автосервиса еще 19 ноября. Данное здание расположено на участке в 300 кв. метров на Новорыбинской улице.

Землепользователь проигнорировал сообщение о том, что данную территорию нужно освободить от постройки.

Теперь землепользователя хотят привлечь к административной ответственности за административное правонарушение (Самовольное размещение элемента благоустройства).

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что у здания бывшего Левашовского хлебозавода, которое является уникальным памятником архитектуры, завершились демонтажные работы.

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Нелегальный автосервис на Новорыбинской демонтируют
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