В Ленобласти с должниками борются с помощью баннеров

В Ленобласти с должниками борются с помощью баннеров
Размещением щитов занимается АО «Петербургская сбытовая компания». Фото:pixabay.com

В Ленинградской области появились баннеры с напоминаниями о том, что необходимо вовремя оплачивать счета за электричество.

Данные баннеры разместили в Мурино, Приозерске и в других регионах области, где долги за электроэнергию оказались самыми большими. Их размещением занималась «Петербургская сбытовая компания».

Сотрудники компании уверены, что данные меры помогут в борьбе с должниками, ведь на данный момент сумма задолженностей в Ленобласти составляет 335, 7 миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что петербуржец лишился внедорожника из-за миллионных долгов.

оплата услуг счет электричество
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