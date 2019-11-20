Kia Ceed и Skoda помялись от удара на перекрестке Ленинского и Кузнецова

В Красносельском районе Северной столицы произошла авария с участием иномарок. Kia Ceed и Skoda столкнулись сегодня, 20 ноября, на пересечении проспектов Ленинского и Кузнецова.

На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что машины сильно помяты.

«У шкоды сработали подушки безопасности», — написал автор записи в социальной сети «ВКонтакте».

Другим участникам движения приходится объезжать подбитые легковушки. Точные причины ДТП и сведения о возможных пострадавших не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о трех легковушках, столкнувшихся в Выборгском районе Петербурга.