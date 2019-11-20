Дрозденко наградил многодетных отцов и матерей Ленобласти

В прошлом оду многодетные семьи отметили не только наградами, но и сертификатами на 100 тысяч рублей. Фото: Администрация Ленинградской области

В прошлом оду многодетные семьи отметили не только наградами, но и сертификатами на 100 тысяч рублей. Фото: Администрация Ленинградской области

Губернатор региона Александр Дрозденко вручил награды многодетным семьям Ленобласти. Он также отметил денежной премией две семьи, в которых родились тройняшки.

Торжественная церемония награждения состоялась в среду, 20 ноября, в Гатчинском дворце, сообщили в пресс-службе администрации Ленинградской области. Многодетные родители получили знаки отличия «Отцовская доблесть» и «Слава матери». В этом году награды достались 22 семьям.

Кроме того, Дрозденко поздравил две семьи из Гатчинского и Ломоносовского района области с рождением тройняшек и вручил каждой сертификат на 3 миллиона рублей. Также, семьи, в которых растет семь и более детей, получили от правительства автомобили.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Дрозденко обратился к главам областных администраций с призывом завести Instagram-аккаунты.