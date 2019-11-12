Дрозденко обязал глав администраций завести Instagram к 2020 году

В Instagram губернатора Александра Дрозденко поступают просьбы и вопросы от жителей Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_au

В Instagram губернатора Александра Дрозденко поступают просьбы и вопросы от жителей Ленобласти. Фото: instagram.com/drozdenko_au

В Ленинградской области начинается «инстаграмизация». Об этом заявили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил главам администраций 1 и 2 уровней к 1 января 2020 года создать страницы в соцсетях. Все главы муниципальных образований должны завести открытые аккаунты или поделится номером мобильного для общения с населением в мессенджерах.

«Более года назад я создал страницу в Instagram, с тех пор ежедневно получаю сотни сообщений от жителей региона. Я общаюсь с людьми 24 часа в сутки», — рассказал Дрозденко.

Проблема заключается в том, что многие жители не понимают, что относится к полномочиям губернатора, подчеркнул Дрозденко. В результате его Instagram оказывается завален просьбами об установке урн и жалобами, решить которые могут управляющие компании.

Помимо этого, в Ленобласти планируют переформатировать портал «Народная экпертиза». У жителей появится возможность обратиться с жалобой в ЖКХ, соцзащиту и образование.

Ранее Александр Дрозденко рассказал о своем опыте ведения Instagram.