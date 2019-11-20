Пассажиры пожаловались на грязную маршрутку №185 с запахом гари

Пассажиры пожаловались на грязную маршрутку №185 с запахом гари
Салон покрыт толстым слоем порошка. Фото: vk.com/spb_today

Жители Северной столицы пожаловались на грязную маршрутку. Очевидцы сфотографировали транспорт, сиденья которого покрыты толстым слоем порошка.

Сегодня, 20 ноября, петербуржцы пожаловались на маршрутку No185. На фотографиях в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что грязные в салоне не только сидения, но и все остальное.

По словам автора записи в соцсети «ВКонтакте», водитель ему рассказал, что транспорт стал так выглядеть после небольшого пожара. Он также отметил, что в транспорте очень плохо пахнет.

Пользователи предположили, что порошок, который покрывает часть маршрутки — из порошкового огнетушителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о скопившихся сотрудниках разных служб у петербургского театра. Очевидцы гадали, что могло стать причиной их появления.

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