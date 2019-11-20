Петербуржцы заметили заметили скоплене машин ДПС, скорой и пожарных возле второй сцены Мариинского

В Петербурге у второй сцены Мариинского театра собралось большое количество разных служб. Местные жители гадают, что могло стать причиной такого скопления.

Обо всем стало известно сегодня, 20 ноября. Кадры с набережной Крюкова канала появились в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». На них видно, что к театру прибыли сотрудники полиции, ДПС, скорой помощи и пожарные.

В комментариях к записи пользователи соцсети «ВКонтакте» заявили, что спасателям поступил сигнал о пожаре, однако сообщение оказалось ложным.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о туристах, которым проезд на такси обошелся в 14 тыс. рублей. Инцидент произошел в Москве.