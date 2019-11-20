В Москве туристы заплатили 14 тысяч за 3 км на такси

Супружеская пара заплатила 14 тысяч рублей за короткую поездку на такси по центру столицы. После этого они обратились в полицию.

Об инциденте стало известно в среду, 20 ноября. Путешественники поймали машину на Арбате. Туристам необходимо было добраться до гостиницы, расположенной в Скатерном переулке, буквально в нескольких минутах езды от места вызова такси.

После завершения поездки водитель сказал, что, согласно счетчику, поездка обошлась супругам в 13 тысяч рублей. Подобная сумма возмутила путешественников, однако таксист пригрозил не выпускать их из машины, пока не оплатят счет. При этом пара опаздывала в аэропорт, откуда должна была вылетать в Воронеж.

В силу обстоятельств, мужчина согласился оплатить поездку, однако с его карты списалось уже 14 тысяч рублей. После этого супруги обратились в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.

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